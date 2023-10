Els possibles casos de prevaricació al CSJ obren la porta a investigacions del Consell General

Andorra la VellaEls casos de possible tràfic d'influències o prevaricació de diferents membres del Consell Superior de la Justícia que estaria investigant la fiscalia obren la porta a una potencial comissió d'investigació per part del Consell General. El fet que estiguin presumptament implicats dos dels quatre membres del Consell Superior, en casos diferents, i hi hagi dubtes sobre com ha estat el funcionament d'aquest organisme he fet, segons fonts parlamentàries, que s'estigui posant damunt de la taula la possibilitat que una comissió investigui.

A hores d'ara, la possibilitat de crear la comissió és només una idea. Cal que hi hagi més informació disponible de quin podria ser el grau de les irregularitats comeses. Cal recordar que és el Consell qui elegeix a president del Consell Superior i que s'acaba de designar Josep Maria Rossell per substituir Enric Casadevall que seria un dels investigats. L'altre membre és Joan Cabeza que no continuarà en el càrrec, però podria haver-hi integrants de l'organisme amb participació en els fets que s'investiguen.

El ministeri públic està investigant si Joan Cabeza com a membre del Consell Superior va ajudar una candidata a superar les proves d'accés a un lloc de treball. El doctor Cabeza, segons les mateixes fonts, nega les acusacions. Les sospites de la possible prevaricació van arribar per part del mateix Consell Superior, ja que hi havia dubtes de com s'havia atorgat la plaça d'administrativa.