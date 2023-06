El president dels Joves Liberals d'Andorra abandona el partit

Andorra la VellaToni Puig renuncia als càrrecs de secretari de Relacions Internacionals de Liberals d'Andorra així com al de president dels Joves Liberals d'Andorra i, al mateix temps, es dona de baixa com a militant de la formació.

Segons ha explicat a través d'un comunicat a les xarxes socials, recorda molts bons moments i experiències que han estat relacionades amb el partit, però, reconeix, que durant els últims mesos ha vist "certes declaracions faltant a la veritat i certes accions dels que són les cares visibles del partit" que l'han fet veure que han sortit "nous valors de no se sap on" i que majoritàriament no s'aposta o no es té confiança amb "els militants de sempre". A més, finalitza el comunicat dient que no vol ser "cap entrebanc per ningú" i que, per aquestes raons, ha pres la decisió de deixar Liberals d'Andorra.