Andorra la Vella treballa en una reducció del pressupost de tres milions

El comú d' Andorra la Vella treballa en la revisió pressupostària per adaptar el pressupost a la situació de crisi actual. Tal com ha explicat la cònsol major, Conxita Marsol, es preveu un replantejament de projectes i també una davallada d'ingressos. En aquest sentit, ha posat com a exemple que una de les principals fonts d'ingressos que té la corporació són els aparcaments i que les pèrdues es calculen entre un milió i mig o dos milions. De manera paral·lela, i de moment, els caps d'àrea ja han fet una proposta que suposa una rebaixa de tres milions d'euros en les inversions i ara caldrà que es prengui "la decisió política", ha dit la cònsol major.

En aquest sentit, ha remarcat que a finals de maig hi podria haver una reunió per acabar de tancar aquesta revisió del pressupost i que a mitjans del mes de juny es podria celebrar una sessió de consell per aprovar els canvis. També ha assenyalat que tots els projectes que estaven previstos s'estan revisant per mirar quins es podran tirar endavant i quins no. En aquest sentit, i a preguntes de la consellera del PS+I Lídia Samarra, ha destacat que el portal d'entrada a la parròquia que era previst a la zona de la rotonda de la Margineda ha quedat "en suspens" ja que no es considera, a hores d'ara, una obra "prioritària" tenint en compte les circumstàncies actuals. Així, Marsol ha subratllat que es farà arribar una carta al ministeri de Cultura per informar-los d'aquesta decisió. Precisament qüestionada sobre els informes que el Govern ha de fer al voltant d'aquest projecte, ha reconegut que n'hi ha un de Mobilitat que no és "molt positiu" i que encara estan a l'espera de rebre'n altres. Sobre els projectes prioritaris o no, Carmona ha remarcat que s'han de garantir els serveis als ciutadans i ha afegit que volen poder fer aportacions a la majoria en aquest sentit.

I si la construcció es pot reprendre la setmana que ve les obres de reconstrucció i reforma dels Serradells podrien començar de manera immediata, tot i que amb matisos. Així ho ha posat en relleu Marsol, durant la sessió de consell de comú que s'ha celebrat aquest dijous, de forma extraordinària, al Centre de congressos i sense la presència dels mitjans de comunicació, arran de la crisi sanitària. En aquest sentit, Marsol ha recordat que les obres havien estat adjudicades abans de l'inici de la situació actual i que no van poder començar quan era previst, a mitjans del mes de març. Marsol ha reconegut que aquests treballs costen "molts diners" i que, tot i que ja s'han cobrat de les assegurances, es podrien "destinar a d'altres coses". Ha incidit en què la voluntat és, si més no, començar les obres, però ha afegit que el que potser es farà és no anar "tan de pressa" com estava previst per poder destinar els diners previstos a aquests treballs a d'altra finalitat. En aquest sentit, ha remarcat que la setmana vinent acabaran de valorar com s'encara aquesta obra. Al seu torn, des de l'oposició Dolors Carmona ha destacat que es tracta d'una obra important i que hauria de començar el més aviat possible.

I de manera paral·lela a la suspensió dels projectes urbanístics, la majoria també ha pres la decisió d'aturar les contractacions de personal i, de moment, cobrir les necessitats que puguin anar sorgint a través d'eventuals. També està sobre la taula la revisió dels esdeveniment que la corporació té previst en el calendari, com la Fira d'Andorra la Vella o el cicle musical Ritmes. En aquest sentit, el conseller del PS+I Sergi González ha demanat quines previsions hi ha i Marsol li ha respost que tenen la ferma voluntat de celebrar aquestes dues cites encara que sigui amb limitacions. En aquest sentit, ha manifestat que la Fira d'Andorra la Vella, "per poca normalitat que hi hagi s'hauria de fer", encara que sigui amb l'aforament limitat. De fet, la consellera de Desenvolupament Estratègic i Comercial i de Projectes Participatius, Meritxell López, ha manifestat que ja hi ha un 50% de reserves als espais comercials i ha valorat que "en les circumstàncies actuals aquesta xifra està molt bé", tot afegint que des del comú s'intentarà donar facilitats perquè puguin abonar el preu de la participació. Pel que fa al Ritmes, la cònsol major també ha destacat que "si les fronteres estan obertes i poden venir turistes per poc que es pugui s'apostarà per aquesta activitat", tot i que ha reconegut que encara "és aviat" per saber del cert si es podrà fer i com. El conseller de Cultura i de Promoció Turística, Miquel Canturri, al seu torn, ha avançat que la voluntat és fer també un Ritmes Menuts, per "donar als infants el que es mereixen" després que ho estiguin passant malament amb el confinament.

Cap contagi

La sessió de consell de comú ha arrencat amb paraules tant de Marsol com de la cap de l'oposició, referint-se a l'esforç que s'està fent per mantenir els serveis comunals. La mandatària comunal ha celebrat que no s'hagi contagiat cap treballador del comú, ni tan sols del Servei de Circulació, i ha afegit que ja gairebé tota la plantilla està incorporada al seu lloc de treball i que un centenar de persones estaran dedicades als ' stop labs' que a partir de dilluns faran les proves de cribratge a la població. També ha afegit que aquest dijous a les 9 hores han començat a fer-se les primeres trucades a la ciutadania per concretar les hores en què podran anar a fer-se aquests controls. Carmona ha agraït que l'oposició fos inclosa a la junta de govern i ha afegit que els agradaria que aquesta mena de "comú de concentració" es pogués mantenir. El que ha lamentat, però, és que hi hagi encara moltes comissions que no s'han reunit, ni que sigui telemàticament. Marsol ha destacat que després dels dos primers mesos de mandat en què els consellers es van posar al dia hi havia la intenció de fer una previsió de reunió de les 16 comissions però la crisi de la Covid-19 ho ha alterat. Ara espera, ha afegit, que es pugui tornar "a la normalitat" i que aquestes trobades es puguin anar fent.

Precisament per ajudar les famílies, la corporació comunal ha aprovat aquest dijous una rebaixa d'un 50% en la factura de l'aigua i quant a la possibilitat que certs serveis com les escoles bressol es reprenguin, ha destacat que la corporació ho té tot a punt per quan el Govern doni llum verda a la reobertura. En aquest sentit, ha afegit que als Serradells fins i tot podrien arribar a tenir un aforament de dos alumnes per aula si fos necessari. La corporació també treballa amb la possibilitat que es puguin fer colònies, tot i que aquesta possibilitat, segons Marsol, és "difícil".

A l'últim, Marsol ha lamentat que la manca d'acord entre els comuns que governa DA o CC i els altres dos, Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria, estigui dificultant el fet que encara no hi hagi un acord per a l'aportació que faran les corporacions al Govern en el marc de la crisi de la Covid-19.