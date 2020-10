El pressupost del 2021 preveu un dèficit de 65 milions

El projecte de llei de pressupost 2021, preveu, tal com ha anunciat el Govern aquest dimarts, un dèficit pressupostari de 65 milions, que se sumaran als 99 milions que es preveuen per l'exercici 2020. El ministre Portaveu i de Finances, Eric Jover, ha presentat un pressupost 2021 marcat per l'impacte de la Covid-19, en el que preveuen una reducció dels ingressos molt notables, principalment en els ingressos patrimonials, que disminuiran en un 44%. Quant a les despeses, serà un any de contenció, i es destaca el creixement del pressupost de dos ministeris, concretament, el d'Afers Socials, Habitatge i Joventut i el de Salut, amb un creixement del 9% i del 16% respectivament. Per altra banda, les inversions en infraestructures són una de les partides més penalitzades en aquest pressupost.