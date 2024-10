Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, i el secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, han rebut aquest dimarts la ministra d’Estat per Europa i Clima del Ministeri Federal d’Afers Exteriors d’Alemanya, Anna Lührmann.

La visita de la representant es converteix en la primera visita d’un membre del govern alemany a Andorra i s’ha impulsat per celebrar el 30è aniversari de l’establiment de relacions diplomàtiques entre ambdós països.

La trobada ha permès confirmar el compromís del Govern Federal amb el procés d’aproximació d’Andorra amb la Unió Europea a través de l’Acord d’associació. De fet, durant les reunions, Lührmann ha expressat l’interès creixent del seu país per invertir a Andorra aprofitant la futura diversificació econòmica que aportarà l’entesa amb Europa.

La ministra Tor ha celebrat la visita i ha apuntat que permet enfortir les relacions de cooperació entre els dos països. Així mateix, Lührmann, en declaracions als mitjans, ha expressat que “l’Acord d’associació permetrà portar les relacions entre Andorra i la UE al següent nivell i esperem que es pugui tancar aviat perquè l’entesa permet trens grans beneficis pel Principat: una major diversificació de l’econòmica, tenir unes relacions més estretes entre els països de la Unió Europea en un moment de canvis i una major mobilitat dels ciutadans d’Andorra”.

Nou Conveni per a la no doble imposició (CDI)

Tor ha recalcat que la cooperació econòmica i financera és un eix central de les relacions entre els dos països, i per això, també es treballa per l’establiment d’un nou Conveni per a la no doble imposició (CDI) que permetrà fluir encara més les relacions comercials, atraure inversions i afavorir el creixement econòmic, tant a Andorra com a Alemanya, garantint un marc fiscal més just i favorable. Les converses continuen després d’una visita tècnica a Andorra el passat mes de maig i la primera ronda de negociació està programada pel mes vinent de novembre a Berlín.

Prova d’aquesta col·laboració són les dades relatives a inversions i els intercanvis entre Andorra i Alemanya que han crescut de manera constant en els darrers anys. De fet, les importacions des d’Alemanya han passat de 88 milions d’euros el 2022 a més de 104 milions d’euros el 2024, amb un creixement sostingut durant aquest període. Aquest increment reflecteix la confiança i la rellevància creixent dels productes alemanys en el mercat andorrà. Pel que fa a les exportacions, Alemanya també ocupa una posició destacada dins del total de les exportacions d’Andorra.

Durant la reunió de treball, les dues mandatàries també han tractat la lluita compartida per fer front al canvi climàtic així com també un altre aspecte clau per al Ministeri d’Afers Exteriors com és la promoció de la igualtat de gènere. En aquest sentit, la ministra Tor ha explicat a Lührmann que Andorra ha seguit el camí d’Alemanya i ha integrat la perspectiva de gènere en les polítiques públiques i en l’acció exterior. Finalment, les dues mandatàries han recordat la posada en funcionament del programa de mobilitat juvenil i s’han compromès a fer-ne més difusió perquè els joves dels països respectius puguin utilitzar-lo.

La visita s’emmarca en els actes de celebració dels 30 anys d’establiment de relacions diplomàtiques entre Andorra i Alemanya i la visita d’aquest dimarts ha clos amb un concert a càrrec dels músics Efrem Roca (saxo) i Miriam Manubens (piano). Prèviament a la celebració, i després de la reunió amb el Govern, Lührmann també s’ha reunit amb la comissió Legislativa de Política Exterior del Consell General i ha visitat la Casa de la Vall.