Primera visita oficial a Kazakhstan per signar un acord per a l'exempció de visats

Andorra la VellaEl Govern ha anunciat la visita oficial de la titular d'Afers Exteriors, Maria Ubach, a Kazakhstan. La primera d'un ministre andorrà al país asiàtic. L’objectiu és reforçar la cooperació existent entre Andorra i el Kazakhstan, en el terreny bilateral, multilateral i internacional. També compartir temes d’interès comú, com ara la diversificació econòmica, la protecció del medi ambient o l’impuls del turisme. L’agenda de treball va començar ahir amb una reunió amb l’alcalde d’Almaty, Erbolat Dosaev, i s’allargarà fins divendres amb diverses trobades institucionals.

La jornada d'avui s'ha iniciat a la capital del país, Nursultan, amb una reunió de caràcter bilateral amb el seu ministre d'Afers Exteriors i vice primer ministre kazakh, Mukhtar Tileuberdi. Han signat un acord per a l'exempció de visats per desplaçar-se entre ambdós països. D'aquesta manera es facilita la mobilitat tant de ciutadans com empreses. Això promourà projectes conjunts en diversos àmbits, especialment a l'econòmic. El primer acord bilateral entre tots dos països es va signar el 2008.