La primera volta dels tests acaba amb més de 69.200 persones cribrades

La primera ronda del cribratge massiu a la població s'ha tancat amb una participació de prop de 69.500 persones. D'aquesta manera, tal com ha detallat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, fins a dimecres, quan s'ha donat per tancada, un total de 69.250 persones ja s'han fet aquest test, una xifra a la qual caldrà afegir les persones que se l'han fet a casa seva i aquelles que encara assisteixin a fer-se la prova a l''stop lab' d'Andorra la Vella, un punt que el Govern ha deixat actiu per a tots aquells que hagin decidit a darrera hora fer-se el text. "Assolirem el 90% de la població cribrada", ha declarat satisfet el titular de Salut, recordant que les dades que es tenen dels primers 40.946 testos donen que un 9% de la població ha passat la malaltia. També ha posat en relleu que arran d'aquests testos ja fets s'han encomanat 5.000 proves de PCR i que la capacitat actual del país és de fer 500 al dia.

Aquestes són algunes de les dades que Martínez Benazet ha facilitat arran de les preguntes de la consellera de Terceravia+Unió Laurediana+Independents Carine Montaner en el marc de la sessió de control al Govern que s'està celebrant aquest dijous al Consell General. Martínez Benazet ha incidit en el fet que no es dona cap baixa a la persona fins que el seu metge de capçalera li ha fet el diagnòstic o la PCR i ha tornat a admetre el col·lapse tant en les proves com en les consultes dels metges de capçalera arran de l'elevat volum de persones que han tingut un resultat positiu al test i que ha requerit d'un diagnòstic definitiu per part dels metge referent. Precisament sobre les proves, el ministre de Salut ha recordat que la setmana que ve, gràcies a l'arribada de les màquines de Grifols, el país tindrà una "gran capacitat" per fer proves diagnòstiques de coronavirus i que serà "més gran que la que tenen altres països". També ha defensat la fiabilitat i la prova de cribratge quan des de l'oposició s'ha posat en dubte que els tests siguin aptes per fer un cribratge massiu. Ha defensat que fins i tot la comunitat internacional l'avala i que per al Govern "no genera cap dubte".

El titular de Salut també s'ha referit a la situació del Cedre i ha detallat que durant la crisi sanitària hi ha hagut 106 pacients ingressats amb la malaltia i que la letalitat s'ha situat en el 18,6%, un percentatge, ha dit, que està per sota del que s'ha registrat en altres centres de l'estranger. D'aquests 106 pacients n'hi ha hagut 53 que eren del Cedre; 24 de Salita, un provinent de l'hotel Fènix; dos de Clara Rabassa i un que es trobava al seu domicili a més de persones provinents de l'hospital que hi han passat la seva convalescència.

Martínez Benazet ha defensat la gestió que s'ha fet al centre i ha concretat que s'ha reforçat l'equip assistencial no només amb personal del SAAS sinó també amb els metges cubans i fins i tot amb dos estudiants andorrans del MIR. També ha desmentit, tal com ha posat en relleu Montaner, que s'hagués dit al personal que no fes ús de mascaretes i en aquest sentit, ha emfasitzat que hi ha "una maniobra d'intoxicació" i ha afegit que les inspeccions que s'han fet "han desmentit" que s'haguessin donat aquest tipus de directrius als personal. També ha manifestat que una part d'aquest centre sociosanitari quedarà reservada per al "diagnòstic, tractament i hospitalització" de pacients geriàtrics o dependents amb Covid-19.

La retallada, per al personal del SAAS

D'altra banda, el ministre ha destacat que la retallada dels sous dels càrrecs electes anirà destinada al personal del SAAS. D'aquesta manera, es vol, per exemple, revertir que hagin de renunciar a 500.000 euros en complements tal com ja es va anunciar des del SAAS. Des de l'oposició, el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha reclamat que hi hagi "una veritable partida" pressupostària per gratificar el personal sanitari i ha destacat que el que fa el Govern fent aquest anunci és un "exercici de demagògia" ja que encara no hi ha sobre la taula la reducció a què es van comprometre. Així, ha dit que amb la rebaixa dels sous no es cobreix el que haurien de percebre els empleats del SAAS. Martínez Benazet ha respost que s'estudiarà si cal una partida específica que podria anar destinada no només als salaris dels professionals sinó a certes reestructuracions que fossin necessàries. Ha destacat, per exemple, que està "preocupat" pels sous "molt baixos" dels auxiliars d'infermeria i ha afegit que és un dels aspectes que es volen analitzar. El ministre ha tingut paraules d'agraïment no només al personal sanitari sinó a totes aquelles persones que han estat en "primera línia" durant aquesta crisi ja que s'han enfrontat, ha dit al risc de contagi.