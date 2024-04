El programa 'Reviu' impulsarà pisos buits al mercat a curt termini a Andorra la Vella

Andorra la VellaSergi González, cònsol major d’Andorra la Vella ha estat l’entrevistat a La Clau d’Andorra Televisió, a l’entrevista l’habitatge ha estat un dels eixos principals. El cònsol creu que amb la bona entesa amb Govern podria fer que arribés diversos tipus d’habitatge a la zona del CEDRE. “Hem de veure la fórmula adequada, una part que invertís Govern, com està fent amb altres edificis, nosaltres ja tenim el terreny, el despatx d’arquitectura i diversos projectes”.

González assenyala que Enclar ja va avisar que el problema de l’habitatge és “un problema de país” i que, per tant, les competències del comú estan limitades, i reivindica el programa ‘Reviu‘ que a curt-mig termini pot ser “una bona mesura”.

El cònsol creu que el projecte pot anar molt bé i afirma que aquest any ja hi haurà habitatges de lloguer a preu assequible. “Un programa que va destinat a aquests pisos buits estudiats perquè estan buits o bé perquè el propietari vol assegurar-se llogar el pis, o és un pis amb mal estat i no pot reformar-ho”assenyala González.

“Jo crec que sí tot va bé jo crec que sí, primer de tot les regles (…) un cop tinguem això farem una roda de premsa i concursos perquè la gent pugui presentar els seus pisos” conclou el cònsol de la capital.