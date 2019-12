"Molts projectes sobre la taula" per al nou mandat a Andorra la Vella

La nova corporació comunal d' Andorra la Vella inicia el mandat amb molts projectes sobre la taula. Així ho ha detallat la cònsol major, Conxita Marsol, que ha manifestat que volen "continuar treballant per a la parròquia, amb un nou equip" que espera que sigui "igual de cohesionat i intens" que el d'aquests darrers quatre anys. La línia de treball serà continuista i el gran repte és fer "una parròquia per a les persones". "Tenim molts projectes sobre la taula", ha manifestat Marsol, enumerant-ne uns quants: la separativa de les aigües a Santa Coloma, les travesseres de Riberaygua, el projecte de remodelació de la Rotonda, el nou vial de Doctor Vilanova, l'aparcament de Ciutat de Valls o "parlar amb el Govern per a la cessió de terrenys per al multifuncional i l'habitatge social".

D'aquesta manera, la nova cònsol major, que estarà acompanyada per David Astrié com a cònsol menor, ha manifestat que tots els projectes tenen la seva "importància" i que la nova corporació ha de ser capaç de treballar en "diferents fronts". Altres propostes que ha enumerat són també el giny fins al pic de Carroi, del qual es traurà el concurs "ben aviat". En aquest sentit, ha incidit que és un telecabina a "cost zero" per a la corporació comunal i que se sotmetrà a informació pública. També hi ha pendent la reconstrucció dels Serradells i un projecte que posi en valor tant el vessant històric com natural de Sant Vicenç d'Enclar. En aquest sentit, ha destacat que tenen el compromís del Govern de fer la reconstrucció aviat i ha afegit, també, que això pot ser una "oportunitat" per realment potenciar aquest indret de la parròquia.

Des del grup de l'oposició, que estarà integrat per Dolors Carmona, Sergi González i Lídia Samarra, Carmona ha manifestat que faran una feina "constructiva" per "apostar per la parròquia". La consellera del PS+I ha defensat que el resultat obtingut és "molt positiu" ja que compten amb el suport de 1.400 ciutadans que "volen un canvi". D'aquesta manera, "desitgen" que alguns dels punts que portaven al programa es puguin plasmar per donar resposta a aquest volum de ciutadans. En aquest sentit, ha manifestat que li agradaria que la "participació ciutadana sigui realment efectiva", ja que els ciutadans "tenen moltes coses a dir" i han de ser consultats per qüestions que realment tinguin un impacte sobre la seva vida.

Han estat moltes les persones que han assistit a la presa de possessió del càrrec dels nous cònsols i consellers comunals, entre els quals la síndica general, Roser Suñé; el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo i la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva. A més de l'elecció del cònsol major i menor també s'ha escollit el conseller major, que serà Miquel Canturri, i el menor, càrrec que ocuparà Gerard Estrella. Marsol ha tingut unes paraules d'agraïment a tots els membres que han integrat la corporació comunal en el període 2015-2019 i també per al secretari general, Jordi Puy.