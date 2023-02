Prop de 500 ciutadans demanen el vot per correu per a les pròximes eleccions generals

Andorra la VellaFinalitzat el termini per a la sol·licitud del vot per correu per a les properes eleccions general del proper 2 d’abril, el Govern informa que s’han rebut un total de 486 peticions d’andorrans que volen exercir el dret a vot a través d’aquesta modalitat. Cal recordar que és el primer cop que aquesta modalitat de vot s’obre a qualsevol persona que es troba fora del país el dia de les eleccions. Fins ara només podien fer-ne ús els estudiants a l’estranger i els andorrans amb residència fixa fora del país. Així doncs, la xifra de demandes supera amb escreix l’assolida en les anteriors eleccions generals del 2015, quan 147 andorrans van entrar la sol·licitud –sis demandes es van denegar per defecte de forma–.

En relació a les passades eleccions comunals, la xifra es va situar en 139 sol·licituds. Del total de les sol·licituds rebudes, la majoria són de residents a Espanya i França, però també s’han rebut demandes de Portugal, del Regne Unit, Noruega, Bèlgica, Canadà o dels Estats Units d’Amèrica, entre altres. El termini per sol·licitar el vot per correu ha finalitzat aquest dimarts a les 12 hores. El següent pas serà l’enviament del material electoral a tots els electors als quals se’ls hagi autoritzat el vot per correu, a partir del 19 de març. Se’ls enviaran les instruccions del procediment de vot, les professions de fe de totes les candidatures de la seva parròquia, un joc de paperetes de totes les opcions possibles, un sobre petit blanc i blau sense inscripció, un sobre imprès per la Batllia amb la indicació ‘Vot per dipòsit judicial’ i el sobre de retorn amb l'adreça de la Batllia.

Finalment, els electors hauran d’enviar la documentació necessària i el vot com a molt tard el 28 de març a través de l’entitat de missatgeria. Un aquesta faci arribar el vot a la Batllia, el vot quedarà dipositat en les mateixes condicions que els dipositats personalment.