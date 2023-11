Protesta pro-Palestina a la Seu

La Seu d'UrgellEl nou col·lectiu 'La Seu per Palestina' ha convocat per avui dilluns una concentració per mostrar el seu suport a la moció que s'ha de debatre a l'Ajuntament urgellenc a proposta de la CUP. La protesta començarà a les 18:30 h, des de la font del Passeig, i anirà en direcció a l'Ajuntament amb l'objectiu d'assistir al plenari, segons informa Ràdio Seu.

El text presentat pel grup municipal reclama "l'embargament d'armes i altres sancions a l'estat d'Israel". La moció de la formació anticapitalista també planteja "exigir responsabilitats a les institucions estatals i internacionals per incidir en demanar l'alto el foc" en relació amb l'actual conflicte entre Israel i l'organització armada islamista Hamàs, que controla el territori de Gaza.

D'altra banda, La Seu per Palestina també ha anunciat l'organització d'un "acte divulgatiu" conjuntament amb l'Escola de Teatre de La Seu, per parlar "de la resistència i del dia a dia de la població palestina". L'activitat tindrà lloc aquest dijous, a 2/4 de 8 del vespre a l'Institut Joan Brudieu, i segons han avançat els organitzadors "s'hi intercalarà context i informació sobre la situació allà amb poesia i actuacions vinculades amb la temàtica".