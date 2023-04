El PS avalua com i amb qui refundar el partit

Andorra la VellaLa dimissió de Pere López com a líder dels socialdemòcrates ha deixat al partit en una situació complicada perquè la formació és conscient que cal una profunda renovació, però els principals representants són pràcticament tots de la 'vella guàrdia'. El PS no va renovar massa els candidats per a les eleccions generals, especialment a la llista nacional on els tres primers eren els mateixos que el 2019. Judith Salazar és la presidenta del grup parlamentari, però tant ella com Susanna Vela estan dins de la línia continuista dels últims anys. I hi ha un convenciment generalitzat que cal una aposta diferent.

El principal problema per al canvi de lideratge es troba en què només Pere Baró és 'nou' en el Consell General. L'ideal, segons fonts polítiques, seria fer coincidir el portaveu al Consell amb el nou lideratge, però és pràcticament impossible pel factor esmentat anteriorment.

Diferents fonts, una d'elles vinculada al PS, ha manifestat que a hores d'ara encara s'està en un procés d'avaluació de qui pot ser el nou líder. Hi ha l'opció de fer unes primàries o també fer-ho a través de l'assemblea on s'elegiran els nous càrrecs de la formació. Membres del partit aposten perquè sigui Maria Alaminos qui lideri la refundació. Ha tingut molt poca presència pública i no està marcada com a membre de la 'vella guàrdia' socialdemòcrata. Ha format part de la candidatura conjunta de PS amb Agrupament Encampadà a la territorial d'Encamp. El principal problema en la refundació és el pessimisme instal·lat en el partit des de les eleccions que ha provocat una certa desgana a l'hora de fer front als canvis. El fet que Pere López no assistís al jurament dels consellers generals és vist com un símptoma de la situació dins del partit.

Amb la voluntat de posar al capdavant 'cares noves' sonen els noms de Pere Baró, conseller en substitució de Pere López, i Joao de Melo, número nou de la llista nacional, com possibles integrants de la futura direcció de la formació. El millor perfil, però, segons les fonts consultades, o el que fa més consens és el de Maria Alaminos.