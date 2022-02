El PS d'Encamp vol que el Pas torni a ser "una destinació d'esquí de qualitat"

Andorra la VellaEls consellers del Partit Socialdemòcrata + Independents d’Encamp, David Rios i Enric Riba, demanen al comú per les accions que s’estan realitzant per retornar al Pas de la Casa la condició de destinació d’esquí de qualitat. Ho han fet entrant un seguit de preguntes perquè la majoria comunal respongui en el proper consell de comú, amb les que també aprofiten per informar-se de la resposta obtinguda per part del públic a les diferents activitats de Nadal programades.

Els membres de la formació estan preocupats per la imatge que s’està projectant del Pas de la Casa com a destí “d’esquí de borratxera”, com es diu popularment, i per això demanen com està treballant el comú per revertir la situació. En aquest sentit, Rios i Riba volen saber si s’ha previst fer alguna reunió amb les agències receptores de turisme que treballen al Pas de la Casa i amb el Servei comercial de Saetde per veure “com disminuir el contingent dels grups que s’hi allotgen i que causen aldarulls, molèsties, deixant deixalles diverses per tot arreu i que resulten perjudicant els residents, els altres turistes, els comerciants, els hotelers, etc”.

Així mateix, demanen si s’ha parlat amb les entitats receptores turístiques “de possibles noves estratègies per veure si el Pas de la Casa pot esdevenir altra vegada un destí d’esquí de referència i de qualitat”, i proposen realitzar polítiques d’ofertes destinades a famílies amb un preu del forfet adaptat a aquest tipus de clientela.

D’altra banda, Rios i Riba aprofiten per informar-se sobre les activitats de Nadal organitzades, tant al Pas de la Casa com a Encamp, i demanen quina ha estat l’afluència de públic a cada esdeveniment proposat.