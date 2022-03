El PS demana aixecar els requisits de quota als temporers i deixar de “precaritzar” el mercat laboral

Andorra la VellaEls grups de la majoria al Consell General han esmenat la llei qualificada d’Immigració, que modifica un article de la llei actual perquè els temporers puguin continuar treballant al país durant aquest 2022. Una mesura que prové d’una demanda del sector hoteler i del comerç. El grup parlamentari del PS ha presentat aquest dilluns una esmena perquè no els “satisfà” la solució plantejada per la majoria per aquest problema. “Ells ho vinculen a la situació causada per la covid, i nosaltres ho vinculem a un problema estructurat derivat dels salaris baixos i l’elevat cost de la vida”, ha dit la consellera Judith Salazar, qui ha plantejat “un aixecament dels requisits de quota perquè els treballadors que es vulguin quedar puguin demanar una autorització permanent, que sigui primer per un any i que es pugui anar renovat... perquè succeir contractes temporals fins l’hivern del 2023, com proposen els grups de la majoria, no arreglarà la situació”.

“Si no oferim salaris dignes, sumat a períodes sense treball que durant l’estiu poden arribar a ser de tres mesos, difícilment trobarem una solució a aquest problema, i creiem que la proposta de la majoria és un pedaç que precaritza el treball”, ha valorat Salazar. Per aquest motiu, des del grup del PS “oferim la possibilitat que excepcionalment, quan acabi la temporada d’hivern, la gent que ha tingut quota de temporada d’hivern es pugui quedar al país amb una autorització d’un any, sense atendre els requisits que es vinculen a la quota”.

“Quin sentit té que la gent emigri a llocs propers si per diferència entre salari cost de la vida no els surt a compte venir?”, ha qüestionat la consellera, per a qui el “problema que tenim al país és estructural”. Tot i aquest problema “de base”, els socialdemòcrates entenen que l’esmena presentada “ajudaria a fidelitzar” els treballadors que ja són al país”.