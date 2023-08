El PS denuncia als cònsols d'Escaldes

Andorra la VellaL'actual executiva del PS manté la reclamació judicial contra exmembres del partit a Escaldes-Engordany per no haver abonat el 10% del sou acordat. Rosa Gili i Quim Dolsa, qui van guanyar les eleccions amb una candidatura amb les sigles socialdemòcrates, posteriorment van abandonar el partit. La demanda presentada per l'anterior junta dirigida per Pere López, busca recuperar una xifra que podria arribar als 20.000 euros. Malgrat els intents previs per arribar a un acord, la situació no es va resoldre, i ara la qüestió es trasllada a la Batllia.