El PS oficialitza la moció per mirar d'aturar l'increment de tarifes als centres sociosanitaris

Andorra la VellaEl grup parlamentari socialdemòcrata, de boca del seu president, Pere López, i de la presidenta suplent, Judith Salazar, ha oficialitzat aquest dilluns l'anunci que ja van avançar dijous passat al Consell General, de presentar una moció de censura per mirar de retirar el decret que incrementa algunes tarifes dels centres sociosanitaris. Els dirigents socialdemòcrates han insistit que la mesura perjudicarà gent gran que fins ara pagava una quota i que, amb el decret, veurà com “unilateralment” s'encareix. En aquest sentit, tant López com Salazar, han recomanat als consellers de les tres forces que donen suport al Govern que iniciïn un diàleg amb les entitats que formen part de la gent gran del país. La moció es debatrà el proper 31 de març en seu parlamentària.

L’objectiu de la moció és la de sol·licitar la retirada de les noves tarifes als centres sociosanitaris, que s’ha aprovat “sense el consens dels col·lectius afectats”, i a la qual també es demana la creació d’una taula de diàleg amb els agents implicats per tal de debatre sobre la mesura i fer la presa de decisions més adequada. “No volem explicacions quan les coses estan fetes sinó que demanem consens abans de la presa de decisions” ha explicat Salazar.

Així mateix, els socialdemòcrates han alertat del risc que suposa aquest canvi de tarifes, on en alguns casos la retribució mensual que rep el centre per cada usuari es redueix respecte de l’import abonat i, per tant, “es pot donar el cas que el resident pagui més per menys serveis”. Un fet, afegeixen, que pot suposar que les famílies hagi d’assumir un cost nou que oscil·la entre els 7.500 i 9.000 euros anuals i que ve donat per la rebaixa de l’aportació de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS).