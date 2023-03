PS SDP + parla a Canillo d'habitatge, pensions i Europa per captar vots a la nacional

CanilloPS SDP + arriba a l'equador de la campanya amb la celebració d'una reunió de poble que ha tingut lloc aquest dissabte al Palau de Gel de Canillo amb la voluntat d'exposar els principals punts del programa electoral, recollir els neguits dels assistents i intentar captar vots per a la candidatura nacional. La trobada, la qual ha estat dirigida pel candidat a cap de Govern, Pere López, i la número dos de la llista nacional, Judith Salazar, ha servit per explicar, principalment, la postura de l'aliança socialdemòcrata sobre habitatge, les pensions i l'acord d'associació amb la Unió Europea.

En declaracions prèvies a la reunió, i en relació amb aquests tres punts, Salazar ha manifestat que "l'habitatge és una de les qüestions centrals de la nostra campanya", mentre que el sistema de pensions "és un altre d'aquells projectes que cal explicar molt perquè no s'acaba d'entendre gaire en quina situació estem", i aquesta mateixa situació es produeix també en les negociacions per a l'acostament a Europa. La candidata ha incidit, a més, en la necessitat d'abordar altres aspectes com ara la salut o els salaris: "Ens volem centrar en aquests punts centrals, que pensem que són rellevants, i que condicionaran el futur d'Andorra pels propers anys".

Malgrat no tenir llista parroquial a Canillo, Salazar ha indicat que la voluntat de la formació és explicar el projecte socialdemòcrata per tot el territori per arribar a assolir un canvi a nivell nacional. "Canillo és una parròquia on no tenim impregnació des del punt de vista del PS i l'aliança amb SDP i el que ens cal és treballar més des del terreny", ha assegurat. En aquest sentit, també s'ha referit a la gestió comunal per part de Demòcrates durant els darrers anys, afirmant que "hi ha un sector de la població de Canillo que vol un canvi fa força temps".

Finalment, i en referència a la gestió i situació del Palau de Gel, la candidata socialdemòcrata ha apuntat que "el que estem convençuts és que cal un altre tipus de relació entre la política i la ciutadania" i, precisament, "això pot ser un encaix per saber el que hem de fer amb el Palau de Gel". "Ara hi ha la voluntat que la gestió passi a Ensisa. Calia fer alguna cosa, però hem de veure si això és suficient. En tot cas, el temps ens ho dirà, però cal un altre tipus de relació més propera, sobretot en l'àmbit comunal, que permeti que la ciutadania es pugui manifestar dels projectes polítics que són realment locals", ha conclòs.