PS SDP + proposa limitar les ajudes a l’habitatge pels immobles vinculats a l’índex de preus de referència

C. C. T. (ANA)

Andorra la VellaTotes les candidatures de PS SDP + s'han reunit aquest diumenge al matí al Prat del Roure en un acte simbòlic per mostrar la voluntat de la coalició d'acabar amb l'especulació immobiliària. "Hem de petar aquesta bombolla, aquest model de DA i Liberals, que ens han portat aquests quatre anys i que volen convertir Andorra en un país pels rics i que volen o, si no volen, ho estan aconseguint, expulsar la classe treballadora", ha denunciat Pere López, candidat a cap de Govern de la formació.

Les mesures que proposen des de la coalició progressista es basen a augmentar el percentatge de cessió obligatòria i eliminar tota mena de reducció impositiva i ajuda pública que no afavoreixi la creació d'habitatge a preu assequible. En aquest segon aspecte, Pere López ha anunciat que reformularan els ajuts a l'habitatge i els vincularan a l'índex de preus de referència "i, així, assegurar que els habitatges compleixen la condició de preu assequible. Això afecta el conjunt de les ajudes, fins i tot als plans renova. Aquestes ajudes als propietaris les considerem positives en la seva concepció, perquè ajuden a l'accessibilitat de l'habitatge i a la seva eficiència energètica, però no pot haver cap ajuda directa de l'Estat, o una reducció fiscal, si no es garanteix el preu assequible".

Pel que fa a la voluntat d'aturar l'arribada de la inversió estrangera en el sector immobiliari, PS SDP + aposta per tornar a la fórmula que hi havia fins al 2008, que limitava la compra d'un únic immoble per part dels no residents, així com establir límits a les segones residències per parròquies. "Cal assegurar l'habitatge per la gent que viu i treballa al nostre país i ha d'haver-hi projectes destinats a altres públics, però cal establir una relació entre les primeres residències i les segones", ha assegurat Pere López.

Mà d'obra estrangera

El candidat a cap de Govern de PS SDP +, Pere López, ha definit les situacions viscudes, recentment, pel que fa a les situacions de treball de la mà d'obra estrangera, com a "un dels episodis més vergonyosos de la història d'Andorra". Per aquest motiu, la coalició progressista vol "limitar aquests permisos temporals, que substitueixen la creació de llocs de treball al país. S'està fent un abús, no només en el sector de la construcció, també en altres àmbits com per exemple el dels col·legis professionals. El que no es pot convertir és aquesta possibilitat extraordinària de contractació amb la norma de treball de la construcció", ha denunciat Pere López.