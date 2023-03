PS SDP + proposa limitar la compra de pisos dels no residents a un habitatge

Andorra la VellaL'aliança PS SDP + ha presentat aquest divendres les propostes de la formació en relació amb el creixement urbanístic i la sostenibilitat. La número 5 de la candidatura nacional, Laia Moliné, ha manifestat que "portem dotze anys on els governs de DA i Liberals l'únic que han fet és tirar per un creixement desmesurat i constant que no ha anat a més lloc que provocar la realitat que tenim avui a Andorra, que és un empobriment de la qualitat de vida dels seus ciutadans".

Així, i amb la voluntat de trobar "solucions" a aquestes situacions, la candidata ha afirmat que "el que nosaltres volem és implantar una llei d'urbanisme que solucioni totes aquestes mancances i que, al final, es tingui en compte la sostenibilitat del nostre medi ambient, els recursos que tenim i la disponibilitat dels mateixos". "S'ha d'obrir un debat on tots els actors que estiguin concernits puguin participar per tractar el desenvolupament urbanístic del país i veure quins són els límits de creixement que tenim i que es puguin establir i plantejar amb uns plans d'urbanisme que tothom respecti", ha afegit.

A més, també ha indicat la voluntat de limitar a un sol habitatge la compra dels no residents amb l'objectiu de "frenar l'especulació i relaxar, en part, el mercat de l'habitatge", i ha apostat per prohibir la construcció en determinades alçades o pendents, així com en terrenys agrícoles, ja que "pensem que aquests llocs s'han de protegir" perquè "el dia de demà també hem de tenir on poder cultivar".

En relació amb la llei d'urbanisme, Moliné ha manifestat, a grans trets, que es vol treballar sobre els recursos hídrics, el manteniment de la biodiversitat "i fer estudis d'impacte per tenir en compte tot el que suposa una construcció en un lloc o en un altre". Sobre la primera qüestió, ha apuntat que "el canvi climàtic és una realitat i nosaltres creiem que el que hem de fer és anar a veure realment quina és l'afectació al Principat d'aquest canvi". "Som conscients que cada vegada plou menys i que els recursos hídrics estan disminuint i, per tant, el que no podem fer és construir d'una manera descontrolada per acabar sense tenir aigua o sense poder ni tan sols beure".

Finalment, quant als estudis de càrrega demanats pel Govern als comuns, la candidata de l'aliança socialdemòcrata ha posat en relleu que "s'ha d'anar una mica més enllà i incloure els sectors que estan implicats per poder avançar en aquests estudis d'impacte i que no només es tingui un estudi de càrrega fet pels comuns".