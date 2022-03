El PS vol que els comuns supervisin els canvis de polítiques en aparcaments públics de les estacions de muntanya

Andorra la VellaEl Partit Socialdemòcrata ha presentat aquest dimecres les 19 esmenes que han realitzat al projecte de llei d’estacions de muntanya. El president del partit, Pere López, i el vocal del Comitè Executiu Tomàs Riart han exposat que el document proposat pels socialdemòcrates es basen en tres eixos principals que són el dret de pas lliure, l’autorització dels comuns pel que fa als canvis que es puguin ocasionar en els aparcaments públics a les estacions de muntanya i la regulació de les titulacions dels professionals del sector.

López ha explicat que qualsevol modificació de les condicions actuals als pàrquings, com la instal·lació de barreres o noves tarifes de pagament, haurien de comptar amb l’autorització dels comuns abans d’efectuar-se. L’objectiu és que la presa de decisions no la tingui la concessionària, sinó que hagi de passar pel consell de comú i, per tant, tingui un control polític i compti amb un responsable visible que hagi de donar explicacions en cas que sigui necessari.

Riart ha destacat que, sense aquesta aprovació, "es corre el risc que una estació de muntanya obligui a les persones que no tinguin forfet a pagar per poder aparcar", així com que “l’estació tanqui l’accés als vehicles rodats i, d’alguna manera, obligui a agafar els seus ginys per arribar a certes zones”.

Pel que fa a la regulació de les titulacions dels professionals, els socialdemòcrates han subratllat la necessitat d’assegurar que el servei sigui de qualitat i que l’estació no “agafi persones amb títols no reconeguts”. Així mateix, han manifestat la importància també de distingir els empleats de les estacions de muntanya i els professionals externs que, amb la formació requerida per part de Govern, han de transitar per zones dins de la concessió. “Se’ls hi ha de buscar una solució perquè, fora de les pistes, puguin desenvolupar la seva activitat”.