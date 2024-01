El PSC mostra el seu desacord per la renúncia de la Generalitat als Jocs d'hivern

Andorra la VellaEl PSC rebutja la renúncia de la Generalitat a la candidatura als Jocs Olímpics d'Hivern a Catalunya. Tal com informa Ràdio Seu, la portaveu del grup socialista al Parlament, Alícia Romero, defensa que “podria haver estat un revulsiu per al Pirineu" i considera que el fet "que s’aparqui definitivament no és una bona notícia”, alhora que retreu a l'executiu d'ERC que no consultés abans amb els grups parlamentaris la decisió, que es va conèixer dissabte passat mitjançant una notícia filtrada per fonts del Departament de Presidència al diari 'Ara', que d'aquesta manera la va fer pública en exclusiva.

En una entrevista a la cadena SER, aquest dijous, Romero ha afirmat que finalment s'ha fet servir la sequera com a "excusa" per deixar aparcat un projecte que generava incomoditat en alguns sectors d'ERC i del Govern. El PSC al·ludia així a les declaracions fetes dissabte passat per la secretària d'Acció Climàtica, Anna Barnadas, que va dir que amb els estudis de què disposen veia "difícil" tirar endavant aquesta candidatura i es referia a l'actual manca d'aigua per defensar-ne l'aturada, tot i admetre que la gran majoria d'estacions d'esquí no tenen res a veure amb els problemes actuals de les conques internes -perquè formen part de la conca de l'Ebre- i que els seus circuits d'innivació funcionen al marge de la xarxa general. Poques hores després, la consellera de la Presidència Laura Vilagrà sí que va confirmar formalment la renúncia, tot i que la va justificar per motius tècnics i no pels esgrimits prèviament per Barnadas. Vilagrà recordava que el COI ja ha optat per d'altres candidatures per al 2030 i el 2034, arran de la manca d'acord amb el COI i amb l'Aragó per tirar endavant l'opció pirinenca.

En aquesta entrevista, d'altra banda, Alícia Romero ha defensat la idoneïtat del projecte i ha criticat que el govern ja hagi anunciat la decisió de renunciar a la candidatura sense avisar-ne abans als grups parlamentaris. Romero recorda que el seu grup, el més nombrós de la cambra, "sempre" ha apostat pels Jocs Olímpics d’Hivern perquè els semblava "una bona aposta per al Pirineu" i perquè opina que "el Pirineu els volia majoritàriament i creien que podien servir també per millorar molts dels serveis i infraestructures" de la zona.

Tornant a la relació entre la candidatura i l'actual evolució climàtica, Romero insisteix que veu les al·lusions a l'actual sequera com "una excusa" i ha aprofitat per retreu al Govern "la manca d’inversions en infraestructures del cicle de l’aigua els darrers 10 anys", i hi afegeix que actualment "potser no hi ha tanta neu a la Cerdanya, però sí que n'hi ha a a la Val d'Aran" i que es podrien fer allà les competicions de neu. Finalment, la portaveu socialista conclou que "quan un visita el Pirineu, se n'adona de com l'oblidem".

En aquesta mateixa línia també s'ha expressat després de la renúncia el vicepresident de la Diputació de Lleida i alcalde de Vielha, Juan Antonio Serrano, que diumenge passat asseverava que "a la Generalitat, i a la resta de Catalunya, li ha mancat empatia i sensibilitat cap a les zones que tenen estacions d'esquí". Tot i això, consultat pel diari Segre, Serrano admetia que el projecte olímpic també s'ha "torçat" perquè l'Aragó tampoc "no ha estat a l'altura", després de les moltes traves que hi va posar el fins fa poc president aragonès Javier Lambán.