La publicitat de la prostitució estarà penada entre tres mesos i tres anys

Ampli consens a l'hemicicle del Consell General en aprovar-se per assentiment aquest dijous la presa en consideració de la proposició de la llei qualificada de modificació del Codi Penal per la qual es considera delicte la publicitat, en els mitjans de comunicació, de la prostitució que podrà tenir penes que aniran de tres mesos a tres anys. La majoria dels grups parlamentaris han estat a favor de la proposta, en el que han destacat "el respecte a les dones". En el debat que hi ha hagut, el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, ha reconegut que "en el tema d'internet encara tenim un buit legal".



A la sessió ordinària del Consell General, el ministre d'Economia, Jordi Gallardo, ha presentat l'informe sobre el grau de compliment del programa estadístic 2018. D'aquesta manera, Gallardo ha exposat que "de les 124 activitats portades a terme, 56 s'han efectuat al 100%, 20 han estat finalitzades entre el 75 i el 100%, 18 entre el 50 i el 75%, i 6 entre l'1 i el 50%". En aquest mateix informe, Gallardo ha reconegut que "22 activitats no es varen poder executar" però ha indicat que "d'aquestes 22, 8 es varen engegar durant el 2019 i la resta es faran en el 2020". L'informe ha estat aprovat per tots els grups de la cambra.



Els grups parlamentaris han aprovat durant la mateixa sessió ordinària per unanimitat la proposta d'acord sobre l'estatut de l'artista. En aquest sentit, s'encomana al Govern, en un termini màxim de sis mesos, una diagnosi de l'artista i la indústria cultural. L'executiu adquireix un compromís de proposta d'estatut abans de finalitzar la legislatura.