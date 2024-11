El referèndum de l'acord, en dubte pel 2025 si és mixt

Andorra la VellaJordi Jordana, el president del grup parlamentari demòcrata, no té clar que el referèndum sobre l'acord d'associació sigui el primer semestre del 2025 i assegura que tot depèn de si és mixt i l'han de votar els parlaments dels 27 estats membres, tal com recull RTVA. Tanmateix, a l'entrevista en la qual ha participat en el programa 'Avui serà un bon dia', ha apuntat que entén el neguit que s'ha generat al voltant, però "hi ha processos que no depenen només d'Andorra".