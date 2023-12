El referèndum sobre l'acord amb la UE, previst per a finals del 2024

Andorra la VellaEl cap de Govern Xavier Espot ha passat pels micròfons d'RNA al programa Avui serà un bon dia per parlar sobre els principals temes d'actualitat, especialment l'acord d'associació amb la UE i sobre la protesta de l'habitatge.

En referència als terminis que Govern calcula que requerirà aquest procés, Espot explica que ja han assolit les grans línies de l'acord, i que ara només queda "la línia petita". Això implica que es marquen entre els mesos d'abril i maig per tenir un acord totalment signat, sempre "que s'hagi estat fidel a tot el negociat", afegeix el cap de Govern.

Un acord que, en qualsevol cas, haurà de refrendar la ciutadania andorrana. Respecte al referèndum que determinarà l'execució o no de l'acord, es marquen finals de l'any vinent com a dada més probable per a la seva celebració.