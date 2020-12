El reglament de l'esquí de muntanya s'haurà de revisar

El reglament que dona empara a l’ esquí de muntanya inclouria alguns elements que suposarien una “invasió de competències” per part del Govern i, per tant, ha de ser refet. Així ho ha manifestat el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, que va ser qui va iniciar l’acció perquè des de la Sindicatura s’analitzés el text i es verifiqués si realment hi ha aquesta invasió. En aquest sentit, López ha afegit que “sembla” que des de la Sindicatura s’ha fet una comunicació de manera informal amb el Govern per constatar aquesta situació i “semblaria ser” que el Govern hauria d’impulsar un nou reglament aquesta mateixa setmana, tal com ha afegit el president del grup parlamentari socialdemòcrata.

López ha manifestat que si des de l’executiu es continués “persistint” en fer un reglament que envaeixi competències es tornaria a engegar el mateix procés que han fet amb el reglament actual: enviar una carta a la Sindicatura assenyalant les possibles invasions, ja que es considera que és la institució que "cal defensar". Després d’aquest afer, López ha manifestat que espera que el Govern “aprengui la lliçó”.

La síndica general, Roser Suñé, només ha volgut manifestar que es treballa en aquesta qüestió mentre que des de l’executiu, el portaveu, Eric Jover, ha destacat que han d’analitzar la documentació que els faci arribar la Sindicatura i que “en tot cas si la informació marca que s’han de fer modificacions, les faríem”. I ha afegit que estan, doncs, a l’expectativa d’analitzar la documentació.