Les relacions amb la UE no es trencarien malgrat un "no" al referèndum

Andorra la VellaAndorra Endavant ha contractat els serveis d'un expert, Benoit Le Bret, per conèixer les implicacions d'associar-se o no amb la UE. En una conferència organitzada al Centre de Congressos, ha explicat les conclusions d'aquest estudi encarregat per la formació de Carine Montaner i que respon a alguns dels principals dubtes que han sorgit a la població.

Tal com informa RTVA, fins a 400 persones van acudir a l'acte i van poder traslladar els seus dubtes a l'expert. També van acudir el cap de Govern, el síndic general i part dels ministres i representants dels grups parlamentaris.

Un dels temes al que s'ha fet al·lusió és al suposat pas enrere que suposaria per Andorra votar "no" en el referèndum sobre l'acord. Segons Le Bret, aquest escenari no implicaria una ruptura amb la UE com s'ha fet veure des de Govern en diverses ocasions. Recorda que les relacions entre Andorra i Brussel·les tenen un llarg recorregut i assegura que no s'aturarien en cas que el resultat sigui negatiu.

Un altre punt important de les seves conclusions és en matèria d'immigració, on corrobora que malgrat mantenir el sistema de quotes, el Principat perdrà la seva potestat en matèria d'immigració selectiva. El reagrupament familiar passarà a ser un dret més protegit i denegar l'accés pels antecedents penals serà molt complicat.