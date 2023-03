Residència universitària, més beques i carrera professional pels docents: l'aposta de PS SDP + per a l'ensenyament superior

Sant Julià de LòriaDesprés d'una primera visita dels candidats nacionals de PS SDP + a la Universitat d'Andorra (UdA) durant la primera setmana de campanya electoral, el número dos de la territorial a la parròquia laurediana, Josep Roig, ha presentat aquest dilluns les línies de treball de la formació per millorar i potenciar l'ensenyament superior al Principat. Com a elements claus, el candidat ha assenyalat la necessitat de construir la residència universitària, ampliar la dotació pressupostària que es destina a beques i ajuts a l'estudi, implementar una carrera professional per als docents i incloure l'ensenyament superior com a element clau en l'acord d'associació que s'està negociant amb Europa, així com destinar més recursos a la investigació i la recerca.

L'objectiu de l'aliança socialdemòcrata és situar Sant Julià de Lòria com a ciutat universitària per tal que la parròquia "esdevingui un punt de referència per a l'ensenyament superior als Pirineus". Per fer-ho, Roig ha assenyalat que, en primer lloc, "cal donar més serveis als estudiants i construir la residència universitària", una infraestructura que la formació rebutja ubicar al parc del Prat Gran i que es compromet a situar en altres espais del poble si arriba a governar. "La universitat és un element ubicat a la parròquia de Sant Julià, però també un element nacional i la col·laboració institucional és clau. Si arribem a tenir responsabilitats al Govern, una de les primeres coses que farem serà entrar en contacte amb el comú i mirar d'explorar no només els espais, sinó com podem dotar pressupostàriament la residència universitària", ha explicat.

Per altra banda, Roig ha manifestat que el partit és plenament conscient dels efectes de la crisi econòmica actual, la qual "ha passat factura a moltes famílies que no poden arribar a final de mes". És per això que una altra de les propostes passa per "ampliar la dotació pressupostària que es destina a beques i ajuts a l'estudi" amb la finalitat que "qualsevol jove pugui estudiar en les mateixes condicions que qualsevol altre". De manera paral·lela, PS SDP + també pretén en un futur "dissenyar i implementar la carrera professional del cos de professors de la Universitat perquè puguin créixer horitzontalment". Concretament, Roig ha posat en relleu que "entenem que aquesta carrera professional ha de ser atractiva, que premiï el mèrit acadèmic i que reconegui la tasca dels docents".

Quant a les negociacions amb Europa, el candidat ha remarcat la necessitat d'incloure "aquesta referència dels estudiants universitaris i de la universitat en el si de les negociacions", ja que "hem d'aconseguir que els nostres joves puguin sortir a estudiar i treballar en tot l'espai europeu en les mateixes condicions que poden fer-ho estudiants de qualsevol estat membre" perquè "és important que puguin beneficiar-se de programes de formació tan interessants com són els Erasmus".