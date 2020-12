Els residents catalans hauran de sol·licitar el vot del 14F abans del 16 de gener

Les eleccions catalanes se celebraran el proper 14 de febrer, una data que es podrà revisar a mitjan de gener si la situació sanitària ho requereix. De fet, van ser convocades oficialment aquest dimarts per part de la Generalitat, cosa que ha posat en marxa el calendari electoral, també pels catalans residents fora de Catalunya, entre els quals s'hi troben els residents a Andorra. Per això, el Consolat General d'Espanya a Andorra ha fet públic aquest dimecres el calendari per a aquest col·lectiu. Així, entre el 28 de desembre i el 4 de gener es podrà consultar el cens electoral i fer les reclamacions, si s'escau. La sol·licitud del vot a la delegació provincial de l'Oficina del cens electoral (el que es coneix com a vot pregat) s'haurà de fer abans del 16 de gener. Per exercir el vot, com és habitual, hi ha dues opcions: fent el dipòsit a Correus espanyols o votant presencialment al Consolat. En el primer cas, el termini s'acaba el 9 de febrer, mentre que en el segon s'habilitaran les urnes entre el 10 i el 12 de febrer.



Tot i que no sol ser el cas d'Andorra, on la tramesa electoral acostuma a arribar a temps, els residents catalans a l'exterior tenen problemes per votar històricament perquè reben les paperetes més tard de la data electoral o fins i tot no les reben. Per aquest motiu, el departament d’ Acció Exterior de la Generalitat ha enviat una petició formal a la Junta Electoral Central ( JEC) per demanar que la documentació administrativa es trameti als catalans que viuen a l’exterior abans que les candidatures oficials estiguin proclamades. A més, el grup d'ERC al Congrés dels Diputats ha enregistrat fa pocs dies una proposició de llei per modificar la LOREG que planteja la derogació del vot pregat i noves fórmules per a exercitar el vot exterior amb descàrrega telemàtica de la documentació electoral.