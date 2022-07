Sánchez rep Espot amb l'atur pels espanyols d'Andorra i la situació dels fronterers damunt la taula

MadridEl president del Govern d’Espanya, Pedro Sánchez, ha rebut aquest migdia al cap de Govern, Xavier Espot, al Palau de la Moncloa, per tractar diferents àmbits de la cooperació bilateral. Dos dels temes importants en la trobada són el posicionament d’Andorra en l’acord d’associació, amb les demandes que havia presentat Espanya respecte a que els espanyols que han treballat al Principat puguin cobrar una espècie de subsidi d’atur. Un altre tema important és la millora per als transfronterers. Les comunicacions per carretera, l’aeroport de la Seu o la possibilitat d’acabar tenint una línia de tren conjunta també són temes on s’hauria d’avançar.