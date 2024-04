Les sancions als comerços que no atenguin en català aniran des dels 6.001 a 60.000 euros

Andorra la VellaLa previsió de llei del català que s'espera que s'aprovi les setmanes vinents al Consell General ha rebut el suport de la majoria, i part de l'oposició (Concòrdia i PS). El grup de Cerni Escalé ha rebut un gran impacte a les xarxes amb un vídeo on explica que la llei té dos grans eixos: l'obligació dels establiments a què s'atengui en català i acreditar un nivell mínim per a renovar el permís de residència. No té el suport de tots els grups, Andorra Endavant s'oposa a aquestes mesures perquè segons Montaner "són multes excessives".

El líder de l'oposició ha aclarit que la llei preveu sancions entre 6.001 i 60.000 euros per les faltes molts greus:

"Les faltes 'molt greus' són així solament per reincidència de faltes greus" ha afirmat Escalé.

"Un exemple: Un establiment en què no s'atén en català que torni a reincidir diverses vegades dins d'un termini de tres anys, sempre que es constati per una inspecció pot ser sancionada, sigui quin sigui el treballador. Fins ara, a cada establiment només feia falta que hi hagués una persona que parlés el català i ara la nova llei contempla que totes les persones hauran de poder mantenir una conversa en català si la persona que li parla és catalanoparlant" ha explicat el conseller.

Un cas seria considerat 'molt greu' quan en tres anys hi hagués diverses reincidències, d'aquest cas seria molt greu i comportaria una sanció entre 6.000, 10.000 o 12.000 euros.

Fins a 60.000 euros

Les sancions de 60.000 euros solament s'aplicarien si hi ha diverses reincidències "si en un termini de tres anys resulta que un comerç ha reincidit 4 o 5 cops, aleshores es podria arribar als 60.000 euros", cas que contemplen poc probable.