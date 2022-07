Sanitat rebutja un projecte nord-americà per desenvolupar una vacuna nasal a Andorra

Andorra la VellaLes vacunes nasals podrien ser la millor manera de prevenir infeccions a llarg termini, perquè donen protecció exactament en el lloc on es necessita per a defensar-se del virus: la mucosa de revestiment de les vies respiratòries, on el coronavirus arriba en primera instància. Aquest és el plantejament de base que ha portat a diferents companyies i institucions en l'àmbit mundial per treballar en una nova generació de vacunes.

El famós hospital novaiorquès Mount Sinai, potser el de major renom a escala planetària, està desenvolupant una vacuna nasal que seria efectiva tant per a la Covid com per a la grip. Es va presentar un projecte perquè la recerca de la tercera fase de l’estudi es pogués dur a terme a Andorra. La iniciativa estava ben encaminada, però el ministeri de Sanitat ha decidit que no que el projecte continuï. Fonts properes al cas van comentar que el ministre Albert Font no és partidari d’aquest tipus d’inversions per al Principat, trencant la dinàmica que s’havia establert des del 2019 quan va entrar el gabinet actual.

El posicionament refractari del ministeri ha provocat que la inversió estrangera associada a aquest projecte no es materialitzi. La iniciativa de Mount Sinai s’emmarca dins del ‘hub’ de recerca que estava previst que es desplegués a Andorra per l’impuls arran de l’arribada del laboratori de Grífols a Ordino.