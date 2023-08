Sant Julià comprarà el 60% de l'hotel Pol a Govern

Andorra la VellaAquest gener va començar la cobertura sanitària de les tècniques de reproducció assistida finançades per la CASS. Durant el primer semestre, 26 de les 39 sol·licituds emeses s'han aprovat, segons recull RTVA. Cinc s'han resolt de manera desfavorable, a causa de l'edat de la dona sol·licitant, per superar els 42 anys. Altres motius de rebuig de les sol·licituds són per medicament no justificat o per tenir ja un fill en comú. En altres cinc sol·licituds hi ha hagut manca d'informació i n'hi ha tres a l'espera de la resolució.