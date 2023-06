El sector privat entra a Andorra Turisme

Andorra la VellaEl portaveu de Govern i ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha anunciat en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres quina serà la composició del consell d'administració d'Andorra Turisme. El principal responsable, en qualitat de director, serà el ministre de Turisme i Comerç Jordi Torres. El secretari serà el director del departament de Turisme i Comerç, Jordi Nadal. El vicepresident serà el ministre de Finances, Ramon Llados.

Com a consellers i seran la directora del departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, Sílvia Ferrer, juntament amb Alain Cabanes i la directora de Promoció Cultural, Montserrat Planelles. L'última consellera, que entra com a representant dels comuns, és la cònsol major d'Encamp Laura Mas.

La principal novetat ha estat la inclusió del sector privat en aquest consell d'administració amb tres consellers. Una serà Sònia Niebre, com a representant dels comerciants i del transport, provinent de la Cambra de Comerç. Tot just com Jordi París, que en el seu cas representa el sector dels allotjaments. També hi entra Josep Martisella.