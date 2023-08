La seguretat nacional, el punt clau de la negociació del pacte d'estat per la UE

Andorra la VellaLa signatura del pacte ha estat acompanyada d’una compareixença del cap de Govern, Xavier Espot, i el secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, davant dels mitjans de comunicació. Espot ha destacat la importància de la col·laboració i bona sintonia amb la resta de forces polítiques, malgrat que el grup parlamentari Andorra Endavant ja havia anunciat la seva retirada del pacte a la darrera reunió. D’altra banda, el grup parlamentari Concòrdia ha expressat la seva necessitat de més temps per valorar la documentació abans de prendre una decisió definitiva, amb la intenció de sumar-s’hi més endavant.

L’acord inclou diversos punts clau, com el llistat d’antecedents que porten Andorra a negociar amb la UE, el model de relació entre el Principat i Europa, les línies de l’acord d’associació, els objectius del pacte i el compromís de treballar de manera conjunta cap a un projecte comú.

Un dels aspectes destacats és la creació d’un fòrum de treball plural que incorpori representants dels agents econòmics i socials, amb reunions periòdiques per informar dels avenços en cada ronda de negociació.

Pel que fa als annexos temàtics, el govern andorrà ja ha tancat provisionalment cinc dels vint-i-cinc annexos, i altres sis estan a punt de finalitzar, amb detalls tècnics pendents. A partir del setembre, es reprendran les discussions sobre els temes que requereixen arbitratge polític, especialment relacionats amb la lliure circulació de treballadors, la llibertat d’establiment, les telecomunicacions i els serveis financers. Es preveu que es realitzin quatre rondes negociadores de forma mensual fins al desembre.

Un dels punts rellevants de les negociacions és la seguretat ciutadana d’Andorra, que es caracteritza per un elevat nivell de control dels antecedents penals de les persones que sol·liciten el permís de residència i treball. El Principat té la voluntat de negociar amb la Comissió Europea una solució que permeti mantenir aquest control en determinats sectors sensibles, com educació, salut, serveis financers i professions liberals, mentre que per als nacionals de la UE s’aplicaria un sistema de valoració de riscos basat en una declaració jurada d’antecedents penals. Actualment, només el 0,0032% de les sol·licituds dels nacionals de la UE es deneguen per motius d’antecedents penals.

En el camp de les telecomunicacions, la Comissió Europea ha manifestat la seva dificultat en acceptar la proposta inicial d’Andorra de mantenir Andorra Telecom com a operador públic únic i allargar el roaming durant un període transitori llarg.