Set aspirants confirmats per a les pròximes eleccions generals

Andorra la VellaEl panorama polític comença a aclarir-se davant de la possibilitat que les eleccions tinguin lloc en un període curt de temps. Amb les recents confirmacions per part d'Acció per Andorra i Andorra Endavant ja hi ha set formacions que han confirmat que presentaran una candidatura nacional en els propers comicis. En aquest cas, Judith Pallarès (Acció) i Carine Montaner (Andorra Endavant) acaben de comunicar que les seves formacions presentaran llista nacional.

De la desena de potencials formacions que havien anunciat la intenció de presentar-se a les eleccions ja hi ha set que ho han confirmat. Els socialdemòcrates tindran al capdavant Xavier Espot, els socialdemòcrates a Pere López, els liberals a Josep Maria Cabanes, Concòrdia a Cerni Escalé, Acció per Andorra a Judith Pallarès i Andorra Endavant a Carine Montaner. En el cas de Terceravia, Josep Pintat va confirmar que faran llista nacional, però no va ni confirmar nio descartar que ell estigui al capdavant.

De tots els potencials candidats, l'únic que ha manifestat que no vol fer llista nacional és Jaume Bartumeu. L'excap de Govern va explicar que la intenció d'SDP és fer una llista transversal i hi dedica els esforços que, de moment, no li han donat resultat.

El nombre d'aspirants a Cap de Govern sembla clar que augmentarà. Hi ha tres opcions de les quals és gairebé segur que una fructifiqui. Enric Dolsa i el seu intent de fer una llista nacional, Alfons Clavera i el seu UP i Eusebi Nomen amb Andorra Sobirana. És possible que els dos primers acabin fent una llista conjunta i del tercer se sap poc a hores d'ara. Si tots tres es presenten hi hauria deu aspirants a Cap de Govern. El més factible, però en aquests moments és que finalment siguin només vuit perquè Nomen no s'ha mogut i és complicat que Dolsa i Clavera puguin fer llistes separades amb una mínima aspiració de vots.