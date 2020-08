La síndica pren part en reunions parlamentàries sobre la gestió d'urgències i el canvi climàtic

La síndica general, Roser Suñé, participa aquesta setmana a la 13a Cimera de presidents de parlament i a la 5a Conferència mundial de presidents de parlament, ambdós esdeveniments organitzats per la Unió interparlamentària i que arran de la situació sanitària, tindran lloc enguany en format virtual i l'any vinent, si és possible, en format presencial a Viena (Àustria).

La 13a Cimera de presidents de parlament, una reunió que aplega una trentena de representants, debat sobre com millorar la gestió de les situacions d'urgència; com fomentar l'autonomia econòmica i la inclusió financera de les dones i com acabar amb el sexisme, l'assetjament i la violència envers les dones al parlament i arreu. La síndica intervindrà fent una declaració en el marc del debat de les situacions d'urgència.

Tal com recorden des del Consell General les cimeres de presidents de parlament s'organitzen cada any des del 2005 i al final de les reunions es publica un document final amb les principals conclusions i recomanacions.

Pel que fa a la 5a Conferència mundial de presidents de parlament, reunió que aplegarà gairebé 200 representants (actualment al món n'hi ha 275) debatrà sobre la salut, el clima i l'economia i es presentaran informes sobre la igualtat de sexes i l'autonomia de les dones; la potenciació de la presència de joves en política i als parlaments; l'assoliment de l'agenda del desenvolupament sostenible 2030; la democràcia i l'evolució del paper dels parlaments al segle XXI i la ciència, la tecnologia i l'ètica: reptes i necessitats urgents. A més, hi haurà quatre reunions-debat sobre l'emergència climàtica; les migracions; la millora de la governança a través de l'eliminació de la distància entre els parlaments i el poble; la implementació d'economies inclusives i sostenibles que permetin garantir el benestar i la justícia per a tots. I, finalment, un debat especial sobre la lluita contra el terrorisme i l'extremisme violent. La síndica general serà presidenta responsable de la reunió-debat sobre l'emergència climàtica i està previst que intervingui per exposar el paper del Consell i els parlamentaris en la presa d'accions sobre el canvi climàtic, inclosa en l'aplicació de l'acord de París.

Les conferències de presidents de parlament s'organitzen cada cinc anys des de l'any 2000 i en finalitzar s'adopta una declaració final. L'objectiu d'aquestes trobades és reforçar el paper dels parlaments en l'àmbit internacional.

El Consell General ha participat en totes les conferències de presidents organitzades fins a la data.