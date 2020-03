La sindicatura acorda mesures excepcionals per a la votació de la llei òmnibus

La sindicatura ha informat de la reunió que ha mantingut aquest dissabte per examinar el projecte de llei de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de la Covid-19, al qual, se li ha atorgat, tal com ja estava previst, el caràcter d’ extrema urgència i necessitat i procedir a la seva tramitació. També s'ha acordat l’admissió a tràmit del projecte de llei qualificada dels estats d’alarma i emergència i la proposta de reforma del reglament del Consell General en tràmit d’urgència. Des de la sindicatura destaquen que aquestes "són iniciatives parlamentàries necessàries, per una banda, per pal·liar els efectes negatius de la crisi sanitària i, per l’altra, per dotar al Govern de les eines pertinents per decretar l’estat d’alarma, en el cas que la situació així ho requereixi". Per a la votació de les lleis s'ha establert mesures excepcionals.

Així, el Consell General ha acordat les condicions per celebrar la sessió ordinària prevista per al dilluns a les 10 hores, i on s'ha de votar aquests textos, adaptant-se a les mesures excepcionals adreçades a evitar més contagis ocasionats per la Covid-19 i alhora respectar la proporció de la representació de totes les sensibilitats polítiques.

Per aquest motiu, a més de l'adaptació estricta de les mesures de protecció com és l’ absència de públic, l’absència dels mitjans de comunicació, entrades esglaonades i sortides de l'hemicicle, entre altres, durant la celebració del ple l’ocupació de l’arc parlamentari es configurarà per catorze consellers generals representant els cinc grups parlamentaris.