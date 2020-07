La situació “molt preocupant” a Lleida contrasta amb la situació “excel·lent” d’Andorra

Si bé és cert que les dues no deixen d’alertar del risc de rebrots de Covid-19 al territori, a dia 9 de juliol, les autoritats a una banda i a l’altra de la frontera sud tenen visions diametralment oposades a l’hora de qualificar les situacions per les quals estan passant. A Catalunya, després dels 150 casos confirmats a Barcelona, l’obligació de dur mascareta en espais públics encara que hi hagi distància de seguretat garantida i el confinament perimetral del Segrià, on, a més, planeja l’ombra d’un confinament domiciliari, aquest dimecres, les conselleres de Presidència i de Salut de la Generalitat explicaven les mesures que tira endavant l’executiu català de cara al segon brot de Covid-19 que es preveu. El ministre espanyol de Sanitat no descarta el confinament domiciliari a Lleida. I l’epimediòleg Oriol Mitjà el defensa, perquè considera que “la situació és molt greu”. Runer amunt, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha explicat aquest dimecres la “situació excel·lent" del país respecte de la Covid-19, ja que des del 18 de juny no s'ha registrat cap nou cas i de les 709 proves TMA que s'han practicat darrerament a col·lectius sospitosos de transmetre el virus no hi ha hagut cap resultat positiu.



Malgrat tot, Benazet ha alertat que "hem de recordar la situació epidemiològica que hi ha al món", tenint en compte els països sud-americans que actualment estan vivint la fase d'ascens del virus i els brots epidèmics que s'estan produint en comarques veïnes, com és el cas del Segrià. En aquest darrer cas, el ministre ha confessat que la situació "és preocupant" i, per tant, ha reiterat les normes essencials que cal seguir per no fer passos enrere com són mantenir la distància de seguretat entre persones, utilitzar la mascareta i vetllar per una correcta higiene de les mans. Així, sempre que se segueixin aquestes normes no caldrà tornar a decretar el confinament.



Amb la delicada situació d'indrets propers al Principat, el ministre ha explicat que si es té constància de persones que arriben al país des d'una zona de risc de contagi, el ministeri de Salut ja compta amb un protocol que consisteix en fer una prova TMA i un test serològic a l'entrada i, depenent dels resultats de les proves, es determina un confinament de vuit dies i una repetició de la prova TMA. Així mateix, pel que fa a l'obligatorietat que ha establert la Generalitat de Catalunya de dur la mascareta en tot moment mentre es transita per territori català, Benazet ha optat per "reforçar el missatge" de dur-la sempre en espais tancats i també en aquells espais exteriors en què no es pugui mantenir la distància d'1,5 metres, per la qual cosa el Govern continua apostant per la recomanació en comptes de la imposició.



Benazet ha fet aquestes declaracions a la vegada que ha ofert l'actualització de les dades sanitàries. "No han variat substancialment", ha dit, ja que el total de casos totals se situa en 855, dels quals només hi ha un d'actiu. Entre els professionals de la Salut no hi ha cap contagi i el nombre de defuncions es manté en 52. Actualment, a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell no hi ha cap persona ingressada amb Covid-19, tot i que hi ha quatre pacients ingressats per diverses patologies i per alguna seqüela que els ha deixat el coronavirus. "Cap d'ells té capacitat de contagi" i estan lluny del procés infecciós.