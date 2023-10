'Somveïns d'Andorra', una nova plataforma que participarà a les comunals

Andorra la VellaUna nova plataforma s'apuntarà a les eleccions comunals i estarà formada per diferents sensibilitats polítiques com Andorra Endavant i Terceravia, entre altres. Segons recull RTVA, també formaran part del projecte persones que van estar vinculades a la política en el passat. El pròxim dimarts es presentaran al centre cultural de la Llacuna, a la capital. Segons ha pogut saber aquest mitjà, com a mínim, es presentaran a Andorra la Vella.