El sou del cap de Govern es redueix en 1.370 euros

La retallada dels salaris per la situació generada per la Covid-19 fa que la massa salarial passi dels 446.495,69 euros al mes de febrer, a 415.097,88 euros un cop s'apliqui aquesta reducció. Per tant, això es materialitza en 31.397,81 euros menys. Pel que fa a l'evolució dels salaris dels càrrecs polítics abans i després de la retallada, el que es veu més reduït és el salari del cap de Govern, Xavier Espot, que passa de 6.849,38 a 5.479,50 euros, gairebé 1.370 euros menys. Quant als ministres, la seva reducció és de 873 euros, ja que passaran dels 5.823,07 euros a 4.949,61. Finalment, dins d'aquests alts càrrecs, els que han vist menys tocat el seu salari són els secretaris d'Estat i altres alts càrrecs, que patiran una retallada de 745 euros. Al febrer van cobrar 4.966,66 euros i un cop s'apliqui la reducció ingressaran 4.221,66 euros al mes.

Aquesta informació ha estat facilitada pel Govern després que els consellers socialdemòcrates entressin unes preguntes sobre el cost salarial dels ministres, secretaris d'Estat i càrrecs de relació especial i de confiança del Govern el febrer del 2010 i el febrer del 2020. En aquest sentit, des del Govern comenten que no és apropiat ni fiable comparar un salari del 2010 amb un del 2020, ja que durant aquests deu anys el cost de vida ha augmentat. Per tant, després d'aquestes apreciacions, des del Govern informen que l'increment de tota la massa salarial dels càrrecs electes i de lliure designació entre el febrer del 2010 i el del 2010 és de l'11%, i un cop aplicades les retallades per la Covid-19, hi ha hagut un increment del 3%. Ara bé, des del Govern remarquen que si s'aplica l'increment de l'IPC en aquests anys, l'increment de la massa salarial és només d'un 3%.