Els sous dels directors de departament no es rebaixaran

El cap de Govern, Xavier Espot, ha manifestat que l'executiu treballa per presentar un projecte de llei per a la reducció dels salaris dels càrrecs públics i els de lliure designació però ha reiterat que no es tocaran els sous dels directors dels departaments, ja que, d'una banda, creu que no seria just en un moment en què molts d'ells han hagut d'assumir un volum de feina important i, de l'altra, perquè "no es tracta de sous estratosfèrics". Espot ho ha manifestat a preguntes de la consellera de Terceravia+Unió Laurediana+Independents Carine Montaner que s'ha mostrat a favor que la retallada s'apliqui als directius.

Al seu torn, el seu president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha destacat que pot sobtar que mentre es demana un esforç a la societat no es redueixi l' estructura de 25 persones entre ministres i secretaris d'Estat que gairebé, ha dit, són els mateixos que els consellers generals, i amb uns sous més importants. Així, ha demanat si es preveu una reducció d'aquesta estructura, a la qual cosa Espot ha respost que "sort" que ha existit per fer front a la crisi afegint la feina "encoamiable" que han fet ministres i secretaris d'Estat. Ha remarcat que el primer exemple el donaran, precisament, els ministres i els secretaris d'Estat reduint-se el salari i ha desitjat que la resta d'organismes i administracions segueixin la mateixa dinàmica, a la qual cosa López li ha respost que des del PS estan d'acord amb la retallada del sou. El cap de Govern ha afegit que ell vol defugir " mesures de cara a la galeria" com podria ser reduir l'estructura ministerial i ha conclòs, però, que no tanca la porta a d'altres mesures que tinguin "fonament". En el marc d'aquest debat sobre els sous públics, des del PS s'ha incidit en la necessitat que els sigui facilitada la llista de sous que perceben els càrrecs públics per poder valorar la proposta legislativa que es faci des de l'executiu.

En el marc de la funció pública, Montaner també havia demanat les mesures de seguretat i higiene en el treball que s'havien pres i la ministra responsable de Funció Pública i Reforma de l'Administració, Judith Pallarés, li ha respost que des del primer moment es van aplicar i ha negat que la instal·lació de mampares s'hagi fet arran de la pregunta formulada per la consellera laurediana, tal com la mateixa Montaner ha fet notar. Pallarés ha destacat que ara com ara hi ha un 82% dels treballadors públics que estan ocupats i ha afegit que amb els directors dels diferents departaments s'ha treballat en un registre per determinar l'estat exacte de cada funcionari. De manera paral·lela, es treballa en un pla d'optimització dels recursos no només per a aquest 2020 sinó també per a l'any que ve.

Ultra Trail

D'altra banda, la ministra de Turisme, Verònica Canals, ha destacat que si la decisió de l'Andorra Ultra Trail de cobrar una part de la inscripció als participants persisteix "es veuran obligats a no patrocinar" la cita de l'any que ve. En aquest sentit, ha recordat que Andorra Turisme patrocina l'esdeveniment per l'impacte que té per al país i ha afegit que un cop es va decidir suspendre la prova i posposar-la de cara a l'any que ve des d'Andorra Turisme es va mostrar el compromís de traslladar el patrocini al 2021, fent efectiu fins i tot una part aquest any. De totes maneres, ha puntualitzat que no es veu de bon ull la decisió de l'organització de cobrar una part als inscrits i des d'Andorra Turisme ja se'ls ha comunicat que si no rectifiquen el patrocini corre perill. En aquest sentit, Canals ha insistit en què la societat pública no pot donar suport a una cita que pugui "malmetre" la imatge del país. També ha destacat, a preguntes de Montaner, que no es pot obligar al reemborsament dels imports que s'han cobrat ja que Andorra Turisme és només un dels patrocinadors de la cita i, a més, tampoc no es tracta d'una subvenció sinó d'un patrocini.

Arc de la Margineda

A l'últim, la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha informat que Patrimoni Cultural va informar de manera desfavorable al projecte del comú d'Andorra la Vella de fer un arc de llums a la Margineda, tot i que ha recordat que la corporació comunal ha pres la decisió de posposar aquest projecte ja que en el marc de la crisi actual es creu necessari prioritzar altres qüestions. Riva ha destacat que ja han rebut aquesta comunicació del comú expressant aquesta decisió de suspendre de moment el projecte. També ha anunciat, a preguntes de la consellera socialdemòcrata Susanna Vela, que el ministeri i el comú treballen en un conveni perquè arran de l'actuació que l'executiu té previst per reforçar el pont de la Margineda el comú faci un embelliment de la zona.