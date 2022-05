Suport unànime a la llei de contractació pública

Andorra la VellaPassat un any des que es va entrar a tràmit parlamentari el projecte de llei de contractació pública, finalment aquest dijous el Consell General ha donat suport per assentiment al text. Amb aquest nou document, la voluntat de l'executiu i dels legisladors és agilitzar procediments, donar compliment als compromisos internacionals, contribuir al creixement econòmic del país alineant-se amb objectius sostenibles, ser més transparents i efectuar les contractacions públiques de manera més ràpida i eficient.

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha recordat que la nova llei regula tota la contractació del sector públic (obres, serveis i subministraments) en un únic text i amplia els operadors que queden subjectes a la llei. Amb aquesta ampliació, per tant, es busca que ningú pugui eludir la normativa i es respectin les obligacions fixades.

A més, també serveix per a regular tota la despesa pública del país sense oblidar la flexibilització que demanen alguns contractes, permetent que siguin més àgils i facilitant l'accés a les microempreses i pimes. També modernitza procediments i reforça la transparència "amb una aposta decidida per la contractació electrònica". Així mateix, la llei permetrà donar compliment als objectius socials i ambientals i donar suport als operadors econòmics nacionals que contribueixen al desenvolupament del país. La ministra també ha anunciat que aquest divendres s'enviaran correus a totes les administracions per a anunciar les formacions que es durant a terme per a explicar la llei de contractació pública.

En el torn d'intervencions, els representants dels grups parlamentaris han aprofitat per destacar la importància de la llei. El conseller general Oliver Alís ha assegurat que les esmenes presentades per Terceravia han permès, entre altres, dotar l'administració de més seguretat i garanties en el camp de les concessions i també s'ha aconseguit donar més oportunitats i transparència. Tot i això, ha lamentat que "ens hagués agradat haver anat més lluny, però la majoria no ha acceptat".

Des de la bancada socialdemòcrata, la consellera general Susanna Vela ha indicat que les esmenes presentades per la formació que representa han contribuït a afegir els contractes mixtos, les condicions i requeriments que demanen els contractistes estrangers establers a la UE, l'elaboració de manuals de necessitats i especificacions per tipus d'obra i la concreció de procediments pels quals es pot accedir a la subhasta electrònica. "Confiem que sigui una eina de transformació i modernització de les nostres administracions públiques i doni resposta als reptes futurs de país", ha dit.

Compromís ferm per la lluita contra el terrorisme i el tràfic de persones

El Consell General també ha donat el vistiplau per assentiment a la ratificació de protocols europeus per tal de continuar amb el compromís envers la lluita i repressió contra el terrorisme, i també ha votat a favor del protocol destinat a prevenir, reprimir i castigar el tràfic d'éssers humans, en particular de dones i infants, que complementa el Conveni de les Nacions Unides contra la delinqüència organitzada transnacional.

El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, ha manifestat que els textos ratificats tenen com a objectiu facilitar la cooperació judicial pel que fa a l'extradició d'autors d'actes terroristes, exigint a l'Estat criminalitzar els actes materials sigui quina sigui la intenció que el motiva. A més, es facilita l'acció repressiva de manera transnacional. Per tant, segons ha comentat, es tracta d'un conveni "de màxima cooperació entre els Estats".

En relació amb el tercer punt ratificat, Rossell ha recordat que el tràfic d'éssers humans és el tercer delicte més comès al món, només per darrere del d'armes i drogues. Amb aquesta votació, doncs, la voluntat és protegir a les víctimes "i promoure la cooperació entre els Estats parts".

Aprovació de la proposició de llei de Protocol i Cerimonial

Finalment, la cambra parlamentària ha aprovat la proposició de llei de Protocol i Cerimonial, un text impulsat per la majoria que preveu, entre altres, l'organització protocol·lària en els actes oficials i la recuperació de la Creu dels Set Braços, una distinció que, tal com ha detallat el cap de Govern, Xavier Espot, reconeix a persones amb vida o a títol pòstum i també a institucions i entitats que s'hagin distingit de manera extraordinària i hagin contribuït significativament al benefici d'Andorra. En aquest punt, però, hi ha hagut sis abstencions procedents del grup parlamentari socialdemòcrata.