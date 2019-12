La tarifa de FEDA augmentarà 0,57 euros per al client mitjà

El consell de ministres ha aprovat la modificació de les tarifes elèctriques per a l'any 2020. Aquestes noves tarifes incorporen diferents canvis que tenen com a objectiu afavorir l' autoconsum, fer més accessible la tarifa per a persones amb dificultats econòmiques i l'estalvi energètic, i així optimitzar els costos de l'energia derivant el consum a les hores en què és més econòmica.

Les tarifes, que s'aplicaran a partir de l'1 de gener, han estat proposades per FEDA i tenen per objectiu mantenir la competitivitat respecte als països veïns; repercutir de manera justa els preus de cost de la producció i importació de l'electricitat; fomentar l'estalvi i l'eficiència energètica i possibilitar el manteniment i explotació de la xarxa elèctrica, han exposat des de l'executiu.

D'aquesta manera, s'ha previst que per l'any vinent "un augment en el conjunt de les tarifes que permetrà mantenir uns preus competitius", ha comentat el ministre portaveu, Eric Jover. L'impacte sobre el client mitjà domèstic serà d'un increment de l'1,7%. Així doncs, la factura mensual d'aquest tipus d'abonat s'incrementarà 57 cèntims d'euro. Pel que fa a les tarifes professionals, l'augment mitjà també serà de l'1,7%.

Pel que fa a les modificacions en l'estructura de les tarifes, s'incideix especialment en l'actual tarifa adreçada a les persones amb dificultats econòmiques. Aquesta comporta el benefici que el client no ha de pagar el preu del terme de potència. Fins ara, estava limitada als clients amb potències contractades de fins a 3,3 kW, cosa que limitava que aquelles famílies amb un sistema de calefacció elèctrica o amb una necessitat de potència superior se'n poguessin beneficiar. Per tal d'eliminar aquesta barrera, en la modificació aprovada aquest dimecres pel consell de ministres s'augmenta el màxim de potència contractada fins als 8,8kW, que "és un límit suficient per poder fer front a un sistema de calefacció elèctrica", segons indica Jover.

Pel que fa a les tarifes del 2020, se suprimeixen el concepte de mínims per als clients que facin autoconsum amb producció d'energia renovable. D'aquesta manera el Govern vol eliminar un concepte que podria haver suposat un perjudici per a les persones que vulguin consumir l'energia que produeixen, i així afavorir l'autoconsum i alhora la producció d'energia renovable.

Igualment, per afavorir que es traslladi una part del consum d'electricitat a l'horari nocturn, també s'ha volgut fer més accessible la tarifa blava domèstica horària, que és la que ofereix uns preus més avantatjosos en el consum nocturn. En aquest cas, fins al moment estava limitada a una potència mínima de 8,8 kW, i s'ha rebaixat perquè els clients que tenen una potència de 5,5 kW, que són el gruix dels clients domèstics, també se'n puguin beneficiar.

Segons ha informat el Govern, "l'estructura tarifària es manté en relació amb els darrers anys, amb tres tipologies de tarifa en funció de la potència contractada i de l'ús de l'energia". En aquest sentit, les tarifes blaves, per a usuaris domèstics i per a petits professionals o industrials, les tarifes vermelles aplicables a usuaris professionals o industrials mitjans, i les tarifes verdes, previstes per a grans industrials.