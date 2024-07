El TC dona llum verda al recurs d'empara de Dolsa

Andorra la VellaEl Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit al recurs d'empara presentat pels consellers d'Units per Ordino, Enric Dolsa i Jordina Bringué, referent a les "irregularitats" que a parer seu es van produir en el vot judicial durant les eleccions comunals, les quals van concloure amb la victòria de la formació liderada per Maria del Mar Coma.

El recurs d'empara s'ha interposat contra la sentència del 13 de juny dictada per la sala administrativa del Tribunal Superior de Justícia, en el marc del procediment urgent i preferent de l'article 41.1 de la Constitució, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, "en el seu vessant al dret a la defensa, a un tribunal imparcial, al procés degut i el dret al sufragi reconeguts en l'article 10 de la Constitució".

Així mateix, en l'escrit del TC es posa en relleu que "les anteriors resolucions judicials també es troben en directa i absoluta contradicció amb el dret de tota persona a què la seva causa sigui vista equitativament per un tribunal independent i imparcial establert per la llei, que decideixi, sigui controvèrsies sobre drets o obligacions de caràcter civil, de disposar de temps i de les facilitats necessàries per preparar la seva defensa establerta en els articles 6.1, 6.3 i 17 de la Convenció Europea per a la Salvaguarda dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals de data 4 de novembre de 1950 i l'article 3 del Protocol número 1 a la Convenció".