Les transferències i competències centren les principals discrepàncies entre els cònsols

El comú de Sant Julià de Lòria ha acollit aquest dimarts la darrera reunió de cònsols del mandat que ha servit per fer balanç de les decisions preses durant els últims quatre anys i deixar estructurada la feina que les noves corporacions tenen per endavant. Durant les declaracions posteriors a la trobada, el cònsol major de Sant Julià, Josep Miquel Vila, ha reconegut que durant aquest temps "hi ha hagut discrepàncies" entre els diferents representants comunals, però "s'han intentat posar en comú i arribar a acords" gràcies a la col·laboració "entre els comuns i el Govern". Així doncs, Vila ha exposat que les principals diferències s'han produït per la llei de transferències, les competències energètiques de cada consistori i l'aplicació de la llei de la Funció Pública un cop hagi estat revisada pel Consell General.

En aquest darrer sentit, Vila ha passat la pilota calenta als pròxims mandataris comunals perquè seran ells qui "hauran d'aprofitar aquests nous canvis" que es facin a la llei per fer, posteriorment, les corresponents aplicacions a cada parròquia. A més a més, ha posat en relleu que les corporacions resten a l'espera de rebre la totalitat de l'import que l'executiu els atorga pel que fa a les transferències, un cobrament que s'espera que arribi "abans de final d'any" i del qual Vila no ha sabut traslladar als mitjans la xifra exacta. Un altre dels temes tractats ha estat "el reglament d'excavacions i edificació" en el qual es treballarà per "tirar-lo endavant" i evitar així que el procés de construcció i edificació d'una infraestructura es quedi a mitges.

Reaccions a les eleccions comunals

Durant la roda de premsa, Vila ha estat acompanyat pel cònsol major de Canillo, Josep Mandicó, ja que serà aquesta parròquia la que acollirà la pròxima reunió de cònsols el mes vinent. Mandicó ha valorat positivament els resultats electorals de la seva parròquia tot i que "es va fer una llista opositora per anar contra la candidatura de continuïtat". El cònsol sortint creu que Francesc Camp "continuarà fent el que hem fet aquests darrers anys" perquè "així ens ho ha dit durant la campanya" i ha destacat el "marge important" amb el qual l'exministre va guanyar aquest diumenge.

Per la seva banda i lluny de fer una valoració política, Vila ha manifestat que el resultat obtingut a Sant Julià és el que ha decidit el poble, ha destacat la xifra de vots assolida per Desperta Laurèdia i ha desitjat un "bon encert" a Josep Majoral.