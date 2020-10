El grup de treball sobre el cultiu de cànnabis tindrà les conclusions a finals d'any

El grup de treball interministerial que avalua les possibilitats d’implantar al país el cultiu de cànnabis terapèutic pot tenir cap a finals d’any sobre la taula l’estudi que determini la viabilitat del projecte. Així ho ha posat en relleu la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, que ha puntualitzat que es vol saber la “viabilitat del projecte” i quin és el model més adequat per a Andorra.



La ministra ha manifestat que ara com ara el treball que s’està duent a terme és tècnic i que abans de finals d’any la voluntat és que hi pugui haver un estudi que determini si el projecte és viable. “És un projecte que ens hem compromès a estudiar, que sabem que pot suposadament representar un interès per al sector agrícola”, ha manifestat, afegint que implantar una proposta d’aquest tipus "no és fàcil", ja que caldrà determinar, entre d'altres, quin és el model més adient a Andorra.