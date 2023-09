Unió Laurediana no tanca la porta a pactar amb DA per a les comunals

Sant Julià de LòriaUnió Laurediana no descarta la possibilitat de pactar amb Demòcrates de cara a les eleccions comunals, segons explica RTVA. Des de la formació política afegeixen que les línies programàtiques seran el principal factor que determinarà els pactes. Aquest vespre tindrà lloc una executiva on es debatrà la qüestió i on també es parlarà sobre el pacte d'Estat sobre les negociacions amb la Unió Europea.