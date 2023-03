UP + Demòcrates + Independents aposta per desenvolupar el Pla nacional de joventut

C. C. T. (ANA)

EncampLa candidata d'UP + Demòcrates + Independents, Maria Martisella, ha anunciat que volen desenvolupar el Pla nacional de la joventut, seguint un dels punts establerts a l'Acord de Joventut. "Aquest pla són mesures transversals perquè els nostres joves participin de manera activa en les nostres polítiques. L'acord estableix unes 70 propostes a desenvolupar i totes elles implicades en el dia a dia dels joves. No només hi ha una política concreta, perquè entenem que els joves els hem d'implicar en tots els àmbits de la nostra societat", ha assegurat Martisella.

D'altra banda, la candidata encampadana ha explicat la voluntat de continuar amb els programes engegats pel Govern per facilitar l'emancipació dels joves, en matèria d'arrendament d'habitatges, i el programa d'avals per la compra d'habitatges. "Continuarem, perquè creiem que els joves són el present i els hi hem de continuar ajudant", ha afirmat Martisella.

Finalment, UP + Demòcrates + Independents han explicat que aposten per l'ampliació de l'oferta universitària i de formació professional, així com per la revisió dels criteris per atorgar les ajudes i subvencions als joves, amb "criteris més relaxats".