L’ús obligatori de mascareta en espais públics, pendent de l’encaix jurídic

Aquest dimecres, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, l’Executiu dirà si obliga la població a dur la mascareta posada de manera obligatòria en espais públics, encara que quedi garantida la distància social de seguretat. Tant el cap de Govern, Xavier Espot, com el ministre de Sanitat, Joan Martínez Benazet, han comparegut aquest dilluns per explicar que hi ha tres casos positius de Covid-19 al país, i han donat a entendre que falta encabir la norma en l’ordenament jurídic perquè aquesta tingui el vistiplau.



“ Govern ha d’acabar d’afinar l’anàlisi jurídica, demanar algun parer addicional i saber quin es l’instrument jurídic que pot donar”, ha dit Espot, per afegir que la Llei general de Sanitat “ha estat molt necessària en la gestió de la crisi sanitària. És un paraigua més que suficient que preveu també les sancions”.



Tant Espot com Benazet han donat per fet que hi haurà consens perquè el Consell de Ministres doni el vistiplau a la norma, doncs tant el de Sanitat com el de Justícia, que són dos dels implicats directament, hi estan d’acord. Així, caldrà esperar com a màxim fins dimecres perquè es confirmi la obligatorietat de dur mascareta a l’aire lliure en espais públics.