Valoració positiva dels representants polítics a la proposta de pacte d'estat per a la UE

Andorra la VellaEls participants en la reunió al voltant del pacte d'estat sobre la Unió Europea s'han mostrat en general satisfets amb l'oferta feta des del Govern. D'aquesta manera, el president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, ha valorat que hagi estat una "primera passa" i que el Govern hagi estat "molt transparent". D'aquesta manera, ha agraït la "mà estesa" de l'executiu malgrat que ha puntualitzat que per a ells de moment "no és ben bé un pacte d'estat, és un pla de treball, d'organització interna". Escalé ha manifestat que ells veuen "dues alternatives possibles", d'una banda, que sigui un acord polític, "semblant a l'anterior i que sigui un acord de mínims sobre com es negocia i en aquest sentit les forces polítiques poden fer intercanvis entre elles d'una forma informal" i l'altra alternativa que sigui un "pacte finalista" que "talli quina és la posició andorrana a dia d'avui, quins són els acords que s'han pres i quina és la trajectòria possible". En aquest sentit, ha defensat que des de Concòrdia "prefereixen" la visió "d'un pacte d'estat conjunt" si bé entenen que "si les posicions no s'apropen prou" es podrien "conformar a compartir" les inquietuds amb el Govern i controlar la seva acció. Quant a l'observador extern, ha manifestat que "té sentit sempre que l'acord sigui finalista i expressem de forma clara quina és la voluntat de l'Estat en la negociació, és a dir, a què podem renunciar i a què no".

Al seu torn, el president del grup parlamentari demòcrata, Jordi Jordana, ha posat en relleu que la valoració sobre la proposta de pacte d'estat "no pot ser més que positiva" i ha afegit que les esmenes que avui s'han posat sobre la taula són més de "metodologia" que no pas de fons "de com s'ha de tractar, d'instrumentar la relació entre els diferents actors" implicats perquè hi hagi "una coordinació i poder participar de la millor manera possible en la negociació". Jordana ha remarcat que es pugui tenir en compte la "implicació i la participació" no només de la part política sinó també "d'associacions, etcètera de forma que aquesta negociació tingui un abast el més ampli possible".

Des del grup parlamentari de Ciutadans Compromesos Carles Naudi ha valorat que "hi ha un punt de partida on tothom se sent còmode tant amb la metodologia com amb els punts de sortida" i ha remarcat que les aportacions que ells han fet han anat "en la línia de la participació de tota la societat" de tal manera que es pugui incorporar "tot allò que el país necessita des de tots els àmbits" i ha subratllat que tant els representants polítics com el Govern semblen haver vist aquesta proposta de bon ull.

Pel que fa a les forces extraparlamentàries, Josep Pintat ha destacat que ell havia assistit a la trobada a títol personal i no com a representant de cap partit, ja que Terceravia no està constituïda com a tal i pel que fa a Unió Laurediana s'ha compromès a fer-los arribar la documentació. Pintat ha agraït "el gest de mà estesa" i ha manifestat que intentarà fer el seguiment de les negociacions, si bé sense una estructura al darrere "no és senzill". Pintat ha defensat que el més important és que després de "gairebé dotze anys" que se'n parla de l'acord d'associació és veure "com es pot tancar i que hi hagi resultats concrets" i que posteriorment els ciutadans els puguin "validar". Quant al fet d'aprofitar la "finestra d'oportunitat" que pot suposar la presidència espanyola, ha recordat que a l'estat veí del sud també hi haurà eleccions i ha defensat que si aquest acord ha de suposar un "valor afegit" per a la ciutadania el més important és que "quan abans s'hi pugui arribar, millor".

Des d'Acció, Judith Pallarés ha destacat que per a la formació és "una oportunitat" poder formar part d'aquest pacte d'estat i ha recordat que ells estan a favor "de poder avançar" en les negociacions amb la UE i ha celebrat que la "mà estesa" que ha mostrat l'executiu farà que finalment es pugui obtenir "un bon document" i, per tant "que l'acord sigui útil per tots nosaltres que és el que volem".